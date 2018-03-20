Руководитель направления информационной безопасности Facebook Алекс Стамос покинет свой пост в августе, сообщает Интерфакс.

Управление Facebook не пришло к единогласному решению, должна ли компания раскрывать информацию о попытках вмешательства государств в работу социальной сети и злоупотреблении ее возможностями.

А. Стамос выступал за раскрытие большой части таких сведений. Кроме того, он планировал реорганизацию своего подразделения, чтобы эффективнее противостоять злоупотреблениям. Он хотел покинуть компанию в ближайшее время, но руководство уговорило его отработать еще полгода, чтобы передать дела преемнику.

Minval.az