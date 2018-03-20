Президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом предложит найти «совместные способы заставить Россию платить», передает КоммерсантЪ.

Как утверждает американское издание The Hill, речь пойдет о политике России в Сирии.

Господин Трамп во время встречи укажет на поддержку Россией правительства Башара Асада и его решения о блокировке в феврале резолюции Совета Безопасности ООН.

«Речь во время переговоров пойдет, в том числе, о поиске совместного решения для того, чтобы заставить Россию заплатить за ее деятельность в Сирии, поддержку иранской ядерной программы и вмешательства Тегерана в гражданскую войну в Йемене. Все эти действия могут усугубить кризис и привести к региональной катастрофе», — сообщил изданию высокопоставленный чиновник в Белом Доме.

Напомним, что встреча состоится сегодня. Это первый визит принца в США в качестве наследника престола и первые переговоры на высшем уровне в Белом доме после объявления о смене госсекретаря.

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