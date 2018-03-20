ОПЕК готов рассмотреть вступление Азербайджана в состав организации, такие варианты обсуждаются.

Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо.

«Все опции находятся на рассмотрении. Будущее Азербайджана как колыбели нефтяной промышленности находится в ОПЕК», — сказал Баркиндо, находящийся с визитом в Баку.

Глава ОПЕК в воскресенье провел переговоры с лидером страны Ильхамом Алиевым, обсуждалось, в частности, будущее взаимодействие пакта ОПЕК+. В понещельник у него состоялась встреча с министром энергетики республики Пярвизом Шахбазовым.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что идея вступления Азербайджана в ОПЕК обсуждалась на встрече Баркиндо и Алиева.

Сам Баркиндо в понедельник сообщал журналистам, что Ильхам Алиев предложил провести одну из конференций ОПЕК+ в Баку.

Азербайджан в конце 2016 года наряду с рядом стран не ОПЕК присоединился к соглашению о сокращении добычи с картелем. Оно действует с 2017 года до конца 2018 года. 24 страны договорились совокупно снизить добычу примерно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

По данным Минэнерго страны, Азербайджан полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению суточной добычи на 35 тыс. баррелей. В 2017 году среднесуточная добыча нефти в стране была равна 781,9 тыс. баррелей. В январе 2018 года суточная добыча нефти составила 814,6 тыс., в феврале — 806 тыс. баррелей. Установленный для Азербайджана по соглашению ОПЕК+ предел суточной добычи составляет 834 тыс. баррелей.

В настоящее время в составе ОПЕК 14 стран, в том числе недавно присоединившиеся Габон и Экваториальная Гвинея.

Minval.az