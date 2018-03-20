В Гейгельском районе, на 341-ом километре автомагистрали Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает АПА, легковой автомобиль марки “BMW” с болгарским номерным знаком потеряв управление, врезался в придорожное препятствие. В результате аварии один человек от полученных травм скончался на месте, другой – в больнице Скорой помощи города Гянджа.

Как выяснилось, в результате тяжелого ДТП в Гейгельском районе погиб гражданин Молдовы.

Прибывшие на место спасатели извлекли из деформированного автомобиля тело гражданина Молдовы Иван Чодреана (1988 г.р.) и передали по назначению.

Личность второго погибшего устанавливается.

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