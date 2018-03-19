Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Владимира Путина с победой на президентских выборах и переизбранием на четвертый срок в качестве главы государства, передает Reuters.

«Как никогда важно поддерживать диалог и отношения между нашими странами и народами. Исходя из этого, мы должны стремиться конструктивно решать двусторонние и международные вызовы и находить устойчивые решения», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Кроме того, канцлер пожелала Путину успеха на протяжении всего президентского срока.

Minval.az