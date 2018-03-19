Белый дом не стал в понедельник, 19 марта, поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах, его победа не стала неожиданностью для администрации Дональда Трампа, заявил представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, никакого телефонного разговора Трампа с Путиным в связи с выборами в России в расписании американского президента нет.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы в случаях, когда это соответствует нашим интересам», — цитирует Reuters Гидли.

«Мы не удивлены результатом», — добавил он, говоря о выборах президента России.

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