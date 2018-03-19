Позитивных новостей о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию карабахского конфликта нет. Об этом президент страны-агрессора — Армении Серж Саргсян заявил в ходе встречи с участниками оперативного сбора руководящего состава Вооруженных сил республики в Министерстве обороны Армении, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мирное урегулирование карабахского конфликта является первостепенной задачей безопасности Армении и Нагорного Карабаха. Наша позиция неизменна, о чем я неоднократно говорил с самых различных международных трибун, и повторяться не вижу смысла. В то же время позитивной новостью о прогрессе в переговорах, к сожалению, с вами поделиться не могу», — сказал Саргсян.

Вместе с тем он отметил, что основная ответственность лежит на самих конфликтующих сторонах.