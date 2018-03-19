Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики в среду рассмотрит обвинения журналисток Фариды Рустамовой и Дарьи Жук в адрес главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого они обвиняют в сексуальных домогательствах. Ранее девушки направили в комиссию соответствующие заявления. Появится ли на заседании сам Слуцкий, пока не известно.

О том, что думская комиссия по депутатской этике назначила рассмотрение ситуации вокруг скандала со Слуцким на среду, «Дождю» рассказала корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. По словам журналистки, ее пригласили изложить свою позицию перед членами комиссии. Корреспондент Дождя Дарья Жук также получила приглашение на заседание комиссии, рассказала она Дождю. Информацию о заседании по данному вопросу подтвердил глава комиссии Отари Аршба.

По словам Аршбы, Слуцкий тоже приглашен на заседание, однако пока глава международного комитета не подтвердил своего участия. «Мы послушаем девушек, потом, я думаю, послушаем его (Слуцкого)», — отметил он. Заседание пройдет в закрытом режиме, добавил глава комиссии.

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