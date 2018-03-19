Турция всегда поддерживала и придавала значимость теме защиты независимости и обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, сказал премьер-министр Бинали Йылдырым на встрече с азербайджанской делегацией в Анкаре.

Глава турецкого правительства привлек внимание к усилиям Анкары по справедливому урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

По его словам, земли Азербайджана должны быть освобождены от армянской оккупации в рамках норм международного права, а беженцы и вынужденные переселенцы вернуться в родные дома. «Это обязательное условие справедливого урегулирования конфликта. Оккупация земель Азербайджана недопустима!», — подчеркнул глава Кабмина Турции, напомнив о том, что армянская оккупация земель Азербайджана продолжается уже более 25 лет.

При этом Йылдырым выразил удовлетворение поддержкой, оказываемой жителями Азербайджана, антитеррористической операции «Оливковая ветвь» в Африне.

«Между Турцией и Азербайджаном налажены дружественные отношения. Анкара и Баку руководствуются принципом «одна нация – два государства». Две братские страны солидарны, будут и далее углублять сотрудничество», — сказал далее премьер Турции, слова которого приводит «Анадолу».

Minval.az