Отношение Владимира Путина к Азербайджану очень дружественное. Он признает территориальную целостность Азербайджана, поддерживает развитие торговых и экономических связей.

Об этом Sputnik Азербайджан сказал член политического совета правящей партии «Ени Азербайджан», председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде, комментируя прошедшие в воскресенье президентские выборы в России.

По словам депутата, отношения между Азербайджаном и Россией на сегодняшний день основываются на дружбе и братстве, и избрание Путина дает основание говорить о дальнейшем укреплении взаимоотношений.

Путин всегда интересовался решением проблем азербайджанцев, проживающих в России, сказал Мирзазаде. Он выразил надежду, что следующий президентский срок Владимира Путина поспособствует еще большему укреплению отношений между Азербайджаном и Россией.

В то же время депутат отметил, что победа Владимира Путина на выборах была ожидаемой. Проводимые еще до выборов опросы демонстрировали его авторитет среди избирателей. За время своего президентства Путин сделал очень многое для установления в стране стабильности, обеспечения ее развития, восстановления прежней мощи. В связи с этой победой нужно в первую очередь поздравить российское общество, заключил депутат.

Minval.az