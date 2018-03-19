Приказом министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова группе офицеров присвоено воинское звание «полковник». Встретившись с военнослужащими, Министр обороны пожелал им успехов в дальнейшей службе, дал соответствующие указания и рекомендации. Об этом информирует сайт МО АР.

Министр рассказал о крупномасштабных мероприятиях, проводимых в Армии благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также о работах, проделываемых на уровне руководства государства в сфере развития армейского строительства.

Поздравив военнослужащих и их семей с праздником Новруз, министр подчеркнул, что ответом на это высокое внимание, уделяемое армии государством, должно стать добросовестное выполнение личным составом своих служебных обязанностей, умение достойно справиться со всеми поставленными задачами с целью оправдания доверия народа и государства.

Minval.az