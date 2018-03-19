У Владимира Путина есть понимание дальнейшего пути развития России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента есть абсолютно стройный, понятный, последовательный и впечатляющий план по развитию страны, о чем он и говорил в своем послании Федеральному собранию», — отметил Песков.

Как передает РИА Новости, по его словам, этот план начал оформляться после выпуска поручений президента. На их основе подготовят дорожную карту развития страны.

«Конечно, наличие такого плана демонстрирует полную концентрацию президента на внутрироссийских делах, на том, чтобы Россия развивалась на основе имеющегося потенциала, на основе новых возможностей, которые предстоит и которые возможно, с точки зрения президента, открыть», — добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что выборы президента доказали, что российское общество максимально консолидировано.

«И консолидировано оно не на фоне чьих-то нападок, а скорее вокруг планов по дальнейшему развитию страны, и результаты выборов это максимально красноречиво продемонстрировали», — подчеркнул Песков.

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