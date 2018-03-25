Для описания таких местечек в любом языке мира предусмотрено множество слов и выражений, порой даже не очень приличных. А все потому, что добраться сюда — целая история. Здесь живут особые люди, которым вполне комфортно быть оторванными от цивилизации. Они не спешат ей навстречу, и у них на это свои причины. В нашей сегодняшней подборке — самые труднодоступные населенные пункты планеты. Любой из них станет настоящей жемчужиной в коллекции заядлого путешественника, пишут российские СМИ.

Высоко в горах: Ла-Ринконада, Перу

Поселение на высоте 5100 метров! Неподготовленному человеку и находиться-то здесь тяжело, а местные еще и заняты тяжелым физическим трудом. Атмосфера в городе мрачная: стихийные постройки из жести и других подручных материалов, пронизывающий холод, полное отсутствие коммуникаций.

Тем не менее за последние несколько десятилетий население Ла-Ринконады удвоилось и теперь составляет около 50 тысяч человек. А все из-за золота, которое добывается на местном руднике. Золота, к слову, осталось уже не так много, и скупают его за бесценок, но люди все равно едут сюда, чтобы попытать счастья. Попасть в Ла-Ринконаду можно исключительно пешком по горной тропе.

На краю непроходимых джунглей: Капургана, Колумбия

Крошечный поселок находится на краю Дарьенского пробела — труднопроходимого участка джунглей на границе Панамы и Колумбии, где прерывается Панамериканское шоссе. Несмотря на это, здесь довольно много туристов: во-первых, в Капургане есть пограничный переход как таковой, а во-вторых, именно через этот населенный пункт пролегает самый дешевый и, пожалуй, самый интересный наземный путь из одной страны в другую.

Сначала на крошечном старом самолетике вы летите в поселок Пуэрто-Обалдия (он на другой стороне, в Панаме), оттуда на лодке попадаете в Капургану, где из-за непогоды вполне можно задержаться на несколько дней. Наконец, отсюда еще одна лодка за три часа доставляет пассажиров в ближайший крупный колумбийский город Турбо, где уже есть транспорт и дороги.

Что же до Капурганы, то здесь нет ни одной машины, электричество — от генератора, интернет раздается с пары телефонов на весь поселок, ну а любимое развлечение местной ребятни — разумеется, футбол.

Вдали от всех материков: архипелаг Тристан-да-Кунья, Британская заморская территория

Этот отдаленный архипелаг настолько труднодоступен, что здесь нет даже аэропорта. Более того, нет тут и морской гавани — только порт для рыболовных кораблей и научных экспедиций.

До ближайшего крупного города — Кейптауна в ЮАР — плыть не меньше недели. Население есть только на главном острове, и это всего 300 человек, которые давно уже стали друг другу родственниками — здесь менее десятка фамилий.

Остров находится под протекторатом Великобритании, «столица» носит название Эдинбург Семи Морей, но все называют ее просто settlement (англ.) — «поселение». Архипелаг находится вдалеке от морских маршрутов, так что островитяне большую часть времени предоставлены сами себе и вполне этим довольны. У них есть школа, госпиталь и отделение почты, а случись что, помощь подоспеет не раньше чем через неделю, так что беспокоиться, в общем, не о чем.

Безработицы на архипелаге нет, преступности нет, земля общая. Небольшой доход местные имеют с туризма. Чтобы попасть на остров, нужно списаться с представителем местной власти по электронной почте, и он поможет попасть на морскую «попутку» из ЮАР, а также организует размещение в одной из семей — гостиниц здесь, как вы понимаете, также не предусмотрено.

По дороге к Южному Полюсу: станция «Мак-Мердо», Антарктида

Антарктида, конечно, «принадлежит» всем странам понемногу, так как здесь активно ведется научная деятельность, но некоторые полярные станции смело можно считать постоянными поселениями. Среди них американская «Мак-Мердо» — самая крупная на континенте. Это и самое большое поселение, и транспортный узел, и порт, и исследовательский центр. Здесь постоянно живут и работают более 1300 человек, поэтому имеется вся необходимая инфраструктура.

Туристу попасть в эти края нелегко, и можно смело утверждать, что путешествие в Антарктиду будет самым дорогостоящим из всех, что вы когда-либо планировали, особенно если вы решите добраться до Южного Полюса. Тем не менее каждый год не меньше сотни путешественников все-таки позволяют себе подобную роскошь. Обычно в программу поездки входит не только фотографирование на церемониальном Южном Полюсе, но и знакомство с жизнью обитателей полярной станции.

Зажатый вечными льдами: Иллоккортоормиут, Гренландия

Этот поселок находится на востоке острова, на наименее освоенной его части, притом что огромная Гренландия и без того не может похвастаться высокой плотностью населения и уж тем более доступностью местных городов и деревень.

Чтобы попасть в Иллоккортоормиут, сначала нужно воспользоваться самолетом, который дважды в неделю летает сюда из Исландии, а затем вертолетом или лодкой, причем это возможно лишь несколько месяцев в году. В остальное время жители маленького нарядного поселка — а их около 450 человек — отрезаны от цивилизации.

Кстати, интересно, что эскимосское название Иллоккортоормиут переводится как «большой дом». Местные промышляют охотой и рыболовством, а также добычей креветок. Иногда в поселок заглядывают туристы, что тоже приносит жителям доход.

Среди тибетских гор: Мотуо, Китай

Мотуо — единственный округ страны, который недоступен для транспорта, и единственный способ попасть туда — пеший поход по подвесному мосту длиной несколько сот метров. Товары первой необходимости и продовольствие доставляются сюда таким же образом.

Местность славится своей нетронутой природой и потрясающими видами. Поблизости находятся заснеженные семитысячники и живописные каньоны.

Буддисты считают Мотуо священной землей и поясняют, что она подпускает к себе не каждого человека. Впрочем, около двадцати лет назад здесь существовала грунтовая автомобильная дорога, но она быстро была уничтожена селями, а потом и вовсе заросла лесом.

На дне каньона: Сапай, шт. Аризона, США

Это может показаться странным, но некоторые участки континентальной части Соединенных Штатов также являются чрезвычайно труднодоступными. Особенно городок Сапай, куда вообще нет ни одной дороги. Вот где можно отдохнуть от потребительского разнообразия, ярких вывесок, шумных автомобилей!

Сапай с его несколькими сотнями жителей находится на дне одного из ответвлений Большого каньона и, соответственно, окружен гигантскими скалами. Обитают здесь индейцы.

Добраться сюда можно либо пешком по тропе длиной 13 километров, либо на лошади, либо на вертолете. Деревня выглядит вполне благоустроенной. Коренное население занимается в основном обслуживанием туристов — в Сапае есть гостиница, а также пешеходные тропы, которые нужно поддерживать в надлежащем состоянии. В год здесь бывает до 20 тысяч туристов, и каждому из них дают специальную яркую бирку, которую нужно носить на себе из соображений безопасности. Если вы намерены жить в палатке, за это предусмотрен небольшой официальный сбор — распространенная практика в индейских резервациях. В Сапае есть школа, правда, неполная средняя, а также кабинет доктора, две церкви, два магазина, одно кафе и даже клуб.

На поверхности атолла: Палмерстон, острова Кука

Палмерстон — это заселенный коралловый атолл в Тихом океане. До побережья Новой Зеландии — ближайшей «большой земли — 3200 километров. В год мимо проплывает не более десятка кораблей.

Весь остров принадлежит потомкам корабельного плотника Уильяма Мастерса, который попал сюда в 1860 году. У него было несколько жен и около 17 детей, а ныне число его потомков достигает тысячи, до сих пор же на Палмерстоне живут около 60 человек.

Магазинов на острове нет, зато есть электричество и даже телефонная станция. Основное занятие местных — рыбная ловля, заготовка кокосовых орехов, птичьих перьев, а также туризм, хотя путешественники бывают здесь нечасто.

Деньгами обитатели Палмерстона не пользуются вовсе, а все необходимое выменивают на рыбу два раза в год, когда сюда приходит большой корабль из Новой Зеландии.

Minval.az