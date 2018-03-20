78-летний Эммануил Виторган, недавно ставший отцом, готовится к рождению еще одного ребенка. Его супруга Ирина, родившая недавно ему дочку Этель, уже планирует следующую беременность. Супруга актера много лет лечилась для того, чтобы иметь возможность стать мамой, поэтому она не хочет останавливаться на достигнутом.

«Жена у меня, конечно, невероятно счастлива. После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Не важно, мальчика или девочку. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе», — рассказал Эммануил Гедеонович, слова которого приводит издание 7Дней..

Виторган подтвердил слова, сказанные его супругой недавно, о том, что Этель родилась копией своего папы. Малышка крупная, что характерно для семьи актера. «Девочка родилась настоящим крепышом. Весила больше 4600 граммов, рост 54 сантиметра. Она, наверное, почувствовала, что ее отец высокий и крепкий мужчина, решила последовать нашей семейной традиции», — поделился он с репортерами программы «Ты не поверишь!». Ухаживать за ребенком паре помогает няня, а родители уже вернулись к прежнему рабочему графику. От декретного отпуска пара отказалась.

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