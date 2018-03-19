Участник музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич во время своей поездки в США решил сравнить россиян и американцев в своём «фейсбуке», на что обратил внимание портал «Дни.ру».

— Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило, насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное, — заявил музыкант.

Кроме того, в комментариях к своей записи артист отметил, в России есть некий «25-й кадр», который «превращает людей в злобных дебилов», а после порекомендовал «спилить Останкинскую башню».

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