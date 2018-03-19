Мать журналистки Ксении Собчак, российский сенатор Людмила Нарусова заявила журналистам 18 марта, что намерена подготовить законопроект о приравнивании оправдания сталинизма к оправданию нацизма, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, кандидат в президенты РФ от «Коммунистов России» Максим Сурайкин «чествовал» советского диктатора Иосифа Сталина. Нарусова заявила, что в ближайшее время выступит с законодательной инициативой – «оправдание Сталина приравнять к оправданию нацизма».

Она отметила, что во время президентской кампании в 2018 году два человека были «откровенными сталинистами» и призывали вернуться в Советский Союз.

По словам Нарусовой, «они говорили о том, как они это себе представляют: Прибалтика, Кавказ, Казахстан – ясно, что они не побегут в Советский Союз, а значит, будет еще одна война, за восстановление Советского Союза».

Сенатор подчеркнула, что люди, которые призывали к воссоединению СССР и «проливали слезы» по данному поводу, оказались аутсайдерами, по предварительным итогам выборов, и это для нее самое главное.

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