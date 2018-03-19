Власти Великобритании могут эксгумировать тела бизнесменов, смерть которых вызвала подозрения.

Как передает «Лента.ру», их останки собираются проверить на предмет возможного отравления.

Такое решение было принято на фоне расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В частности, речь идет об останках бывшего соратника Бориса Березовского — Бадри Патаркацишвили. «МВД должно рассмотреть эксгумацию останков Бадри», — считает один из собеседников Express. Он напомнил, что после смерти Патаркацишвили токсикологическое исследование не проводилось.

Также эксгумировать могут и останки предпринимателя Александра Перепеличного. Эту информацию изданию подтвердили источники из бывшего окружения бизнесмена.

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