По итогам проведенного международной миссией наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ мониторинга на выборах президента РФ сделаны следующие выводы: избирательное законодательство РФ соответствует общепризнанным международным стандартам. Его точное исполнение обеспечило основу для демократических выборов президента РФ. Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам мониторинга международной миссией наблюдателей МПА СНГ на выборах президента РФ заявил координатор миссии, первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Зияфет Аскеров.

«Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии российских регионов, территориальные участковые избирательные комиссии проделали большую работу по подготовке к голосованию в РФ и за границей. Участие в избирательной кампании значительного числа кандидатов на должность президента обеспечило состязательность, возможность выбора. Проведение предвыборной агитации не было осложнено необоснованными ограничениями, права кандидатов не были нарушены. Национальным наблюдателям, представляющим кандидатов, а также Общественной палате РФ были созданы необходимые условия для выполнения ими своих функций в рамках законодательства. Закрепление права общественных организаций в наблюдении за выборами положительно отразилось на открытости и гласности избирательного процесса.

Состоявшиеся 18 марта выборы президента РФ соответствуют требованиям национального законодательства и международным стандартам проведения демократических выборов и являются свидетельством соблюдения РФ своих международных обязательств, для граждан РФ были созданы необходимые условия, обеспечивающие их свободное волеизъявление.

Пользуясь случаем, я хочу поздравить весь народ РФ, потому что именно народ является носителем суверенитета, источником власти в РФ, как и в любой цивилизованной стране. Желаю народу России благополучия и счастья и победившему кандадату — Путину Владимиру Владимировичу здоровья и счастья», — подвел итоги наблюдательной миссии Аскеров (цитата по «Москва-Баку»).

Minval.az