Разговоры о сдаче 5 районов распространяет сам Азербайджан, ничего подобного нет. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 19 марта заместитель министра иностранных дел страны-агрессора — Армении Шаварш Кочарян.

«Да, договор о передаче пяти районов (Азербайджану – ред.) существует. Об этом говорили три президента – России, Азербайджана и Армении. Но в этих трех странах это интерпретируется по-разному».

С таким сенсационным заявлением, как сообщал ранее «Минвал», выступил известный российский националистический деятель, руководитель «Международного евразийского движения», политолог Александр Дугин.

Что касается слухов о возврате пяти районов, замглавы МИД отметил: «Что касается этого, то это всего лишь желание Азербайджана, которое он периодически озвучивает или сам, или устами иных людей, пытаясь вбросить это в прессу. Мы к этому серьезно не относимся, потому что ничего подобного не существует».

Minval.az