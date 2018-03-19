Все российские военные, проголосовавшие на выборах президента РФ в Сирии, отдали голос за Владимира Путина, сообщил журналистам статс-секретарь – заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Все российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирийской Арабской Республики, приняли участие в голосовании на прошедших выборах президента Российской Федерации. По итогам подсчета 2954 избирательных бюллетеней все 100% голосов были отданы за президента России Владимира Путина», — сказал Панков.

Отмечается, что командующий российской группировкой войск генерал-полковник Александр Журавлев принимал участие в голосовании на избирательном участке в российском посольстве в Дамаске.

«Общая явка военнослужащих Вооруженных Сил РФ, членов их семей и гражданского персонала, принявших участие в голосовании на выборах Президента России, составила 99,2%», — добавил он.