Во дворе Азербайджанского культурного центра отпраздновали Новруз с участием представителей посольства, Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан, педагогов и студентов ташкентских вузов, сообщает пресс-служба центра.

Новруз, который празднуют и в Азербайджане, и в Узбекистане, еще раз доказывает близость двух народов, заявил директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, первый секретарь посольства Азербайджана Самир Аббасов, открывая мероприятие.

«Праздник Новруз является неотъемлемой частью духовного мира наших народов, который дошел до нас из глубин прошлого», — добавил он.

В качестве гостя на празднике присутствовала азербайджанская художница-модельер, заслуженная деятельница искусств Фахрия Халафова. Она поздравила участников с Новрузом и подарила музею Азербайджанского культурного центра свою работу о прошлом и современном Азербайджане.

Для гостей выступили узбекские артисты: Юлдуз Турдыева, группа «Фархад и Ширин», группа «Асл». Танцевальные группы центра показали национальные пляски.

Модельеры из узбекского дома «Заркайнар» продемонстрировали азербайджанскую национальную женскую и мужскую одежду Карабахского региона, атрибуты праздника Новруз.

Гости праздника также расписали праздничные подносы хонча, развели костры Новруза и попробовали национальные угощения.

Minval.az