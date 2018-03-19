Президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями штаба назвал задачи, реализацией которых планирует заниматься. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основное, чем мы будем заниматься — это, конечно, прежде всего внутренняя повестка дня. Это, прежде всего, обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области <…> здравоохранения, образования, промышленного производства, как я уже говорил, инфраструктуры, других направлений важнейших для того, чтобы двигаться вперед и поднимать уровень жизни наших граждан», — перечислил он.

«Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности. Без этого тоже не обойтись. Но, тем не менее, все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — добавил он.

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