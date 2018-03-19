В понедельник еще трем кандидатам в президенты были вручены удостоверения.

Так, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов вручил удостоверения кандидатов в президенты претенденту от партии «Национального движения возрождения» Фараджу Гулиеву, от партии «Современный Мусават» — Хафизу Гаджиеву и от «Инициативной группы фронтистов» — Рази Нуруллаеву.

Ранее удостоверения были вручены кандидату от партии «Ени Азербайджан» Президенту Ильхаму Алиеву, самовыдвиженцу Захиду Оруджу и Аразу Ализаде от «Социал-демократической партии Азербайджана».

Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля.

Minval.az