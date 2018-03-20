В Курске вечером 25 февраля едва не произошло убийство студента из республики Нигерия — его ножом ранил азербайджанец. Мотивом для такого поступка стала ревность.

Как сообщает СУ СК РФ по Курской области, девушка 36-летнего азербайджанца до знакомства с ним переписывалась в соцсетях со студентом КГМУ из Нигерии. Пару раз молодые люди даже встречались. Азербайджанец узнал об этом и по телефону поговорил со студентом, тот после разговора перестал общаться с девушкой. Однако ревнивцу этого показалось мало.

В конце февраля 2018 года девушка приехала из Москвы в Курск на день рождения отца, а ее поклонник приехал за ней, и вечером 25 февраля 2018 года подкараулил нигерийца около дома № 99 «Б» на улице Ленина города Курска. Ударил студента ножом в шею и скрылся с места преступления, а затем уехал в Москву. Медиков вызвали очевидцы, потерпевшего прооперировали в 4-й горбольнице.

Обвиняемого задержали в Москве, доставили в Курск, где он и был опознан нигерийцем. Сейчас он заключен под стражу.

Minval.az