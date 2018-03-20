Кандидат в президенты от ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его разочаровали предварительные итоги голосования в Севастополе и Крыму.

По его словам, особенно его возмутил Севастополь, жители которого отдали больше голосов Павлу Грудинину, а не главе ЛДПР.

«Коммунисты не могут перестроиться и понять, что мы всегда защищали Крым с 1991 года, и они дают мне меньше, чем Грудинину, но в целом я доволен», – цитирует Жириновского ТАСС.

Он также добавил, что потери его партии в голосах на президентских выборах в 20 раз меньше, чем у КПРФ.

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