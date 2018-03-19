На Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку создан новый разворот.

Как сообщает 1news.az, разворот создан недалеко от кафе «Наргиля», после светофора, возле надземного пешеходного перехода, и предназначен для разворота автомобилей, следующих из центра города, в обратном направлении.

По замыслу дорожников, он позволит уменьшить огромные пробки, возникающие на светофоре у кафе «Наргиля», за счет разгрузки потока машин, которые посредством разворота могут развернуться и, проехав вперед и направо, от кафе «Наргиля» поехать в сторону станций метро «Ази Асланова», «Ахмедлы», а также Украинского круга.

Более подробно с новой схемой движения на этом участке Зыхского шоссе можно ознакомиться по представленным ниже фото и карте.

Minval.az