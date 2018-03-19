«Армения полностью осталась в стороне от форматов регионального сотрудничества. И это естественно, так как наша политика заключается именно в этом».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на народных гуляниях по случаю праздника Новруз.

«Армения в состоянии изоляции не только из-за того, что мы это так сделали, — хотя, я считаю, что это основной фактор, — но и потому что, она не представляет интерес, ни с политической, ни с экономической, ни с транспортной точки зрений», — цитирует его «Интерфакс-Азербайджан».

Президент отметил, Армения не представляет интереса для инвесторов. «Политически эта страна не является независимой, это государство сателлит. Принятые внутри страны решения о будущем Армении не имеют большого значения. В эту страну не вкладываются инвестиции, инвесторы не заинтересованы в этом. Такая ситуация связан с несколькими факторами: в первую очередь, это повальное взяточничество, воровство, коррупция, с другой стороны, массовая миграция населения из Армении. Инвестиционной климат в плачевном состоянии и ограниченность рынка не дает возможности вкладывать инвестиции»,- подчеркнул азербайджанский лидер.

И.Алиев отметил, что столкнувшийся с такой ситуацией армянский народ должен серьезно подумать и понять, что нет будущего у политики оккупации, проводимой руководством Армении против Азербайджана.

«Азербайджан все равно восстановит свою территориальную целостность, а Армения продолжает оставаться в состоянии изоляции от регионального сотрудничества.

Они проиграли на политической сцене, все ведущие международные организации поддерживают позиции Азербайджана. ООН, Совбез ООН, ОБСЕ, ОИС, Европейский парламент, ПАСЕ и другие организации признают территориальную целостность Азербайджана и приняли многочисленные решения и резолюции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана», — сказал он.

Minval.az