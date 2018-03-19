Азербайджанские таможенники пресекли перевозку в Нидерланды 52 кг героина.

Согласно сообщению пресс-службы Госкомтаможни, на посту Астаринского таможенного управления с целью досмотра был остановлен гражданин Ирана Арджомандзадех Голамреза Мухаммед Али, который на автомобиле Renault с номерным знаком 37B527/8-10 направлялся из Ирана в Нидерланды через Азербайджан.

При досмотре его автомобиля в шинах были обнаружены 102 пакета с героином общим весом 52 кг 390 граммов. По факту ведется расследование.