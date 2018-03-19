В социальных сетях распространился видеоролик, на котором было запечатлено празднование Новруз Байрамы в одном из регионов страны. Действие происходило следующим образом: на площади были установлены вкруговую столы с огромным макетом сямяни в центре. На столах были разложены праздничные сладости, которые с ревом и криками, толкая друг друга, растаскивала радостная толпа, благо угощение было бесплатным. На кадрах отчетливо видно, что некоторые люди буквально ложились на столы, чтобы достать сладости, расположенные ближе к макету.

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