В понедельник состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.
Minval.az
В понедельник состоялся телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства.
Minval.az
Дата: 2018/03/19 15:02
Раздел: Азербайджан, Важно
Просмотров:
141
Азербайджанский Есенин – это очень хорошо, очень даже правильно!
И.Алиев отметил, что армянский народ должен серьезно подумать и понять, что нет будущего у политики оккупации, проводимой руководством Армении против Азербайджана
Азербайджанские таможенники пресекли перевозку в Нидерланды 52 кг героина.
В Баку назначены начальники некоторых новых отделов полиции.
18 марта 2018 года в выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке №8017 в Посольстве России в
В социальных сетях распространился видеоролик, на котором было запечатлено празднование Новруз Байрамы в одном из регионов страны.
Граждане Ирана при въезде в Азербайджан с 15 марта 2018 года могут получать визу в международных аэропортах
20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах туман, будет дуть
Большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли.