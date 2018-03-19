18 марта 2018 года в выборах Президента Российской Федерации на избирательном участке №8017 в Посольстве России в Азербайджане приняло участие 1517 граждан Российской Федерации.

Выборы прошли организованно. Жалоб не поступало. На избирательном участке присутствовали представители средств массовой информации Азербайджана и России, наблюдатели от МПА СНГ.

По итогам голосования зафиксированы следующие результаты: Бабурин С.Н. – 5 голосов (0,33%), Грудинин П.Н. – 119 (7,92%), Жириновский В.В. – 35 (2,33%), Путин В.В. – 1252 (83,3%), Собчак К.А. – 57 (3,79%), Сурайкин М.А. – 7 (0,47%), Титов Б.Ю. – 11 (0,73%), Явлинский Г.А. – 17 (1,13%).

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