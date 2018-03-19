Большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли.

Как сообщает Minval.az со ссылкой на официальный сайт главы государства, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на всенародном веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа – Новруз.

Глава государства подчеркнул, что есть многочисленные книги, карты, подтверждающие это.

«На этих картах абсолютное большинство топонимов на территории нынешней Армении азербайджанского происхождения», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Minval.az