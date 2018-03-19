Дмитрий Михайлин, прибывший в Баку на форум журналистов не только Генеральный директор в АНО «Русские Репортёры», но еще и блоггер, публикующий в социальной сети «Facebook» свои путевые заметки, ощущения от видения окружающего мира и происходящих событий. Любовь, с которой Д. Михайлов пишет об Азербайджане является своеобразным мостом добра и сердечности между гражданами Азербайджана России.

Накануне праздника Новруз Байрамы Minval.az публикует статусы Дмитрия Михайлина, чтобы все наши читатели ощутили весеннее тепло и свет любви, исходящий от них.

— Мне как-то поднадоело ждать весну, и я полетел ей навстречу — где-то же она есть, просто задержалась; силы, может, не рассчитала, или что отвлекло. В Баку — не сказать, что прям тепло, + 5. Но снега нет и трава зелёная. А главное — все говорят по-русски. Даже если не умеют — все равно говорят. Чтобы ощутить тепло, мне больше ничего и не надо…

— Во времена Христа Апшеронского полуострова, скорее всего, вообще не существовало — уровень моря был гораздо выше, чем теперь.

— В этих краях прекрасно растут оливы — апшеронские оливки мелкие, но очень вкусные.

— По-азербайджански Кавказ — Гафгаз.

— Рядом с Баку есть удивительное место — Огненная гора. На разных ее участках вырываются языки пламени — и так много тысяч лет. Понятно, что все дело в природном газе, который, как и нефть, на Апшеронском полуострове почти на поверхности — в отличие от Сибири. И понятно, почему именно в этих краях зародился зороастризм — где ещё быть огнепоклонником, как не у вечного, в прямом смысле слова, огня. Тем более, что эта гора тут не единственная.

Кстати, кто-нибудь знает, откуда пошла идея вечного огня? Не отсюда ли?

— Азербайджанская кухня сильно богаче, чем наше о ней представление. Пожалуй, это самая интересная кухня в этой части планеты Земля.

— Сейчас попробую сформулировать политкорректно. Те азербайджанцы, которые у нас на рынках, и те азербайджанцы, которые в Баку — это совершенно разные азербайджанцы.

— Местные люди (не один человек говорил мне об этом) немного обижены, что Баку — не город-герой. Потому что бакинская нефть была одной из очень существенных составляющих Победы. И это чистая правда. Я, как мог, объяснял, что здесь не было боевых действий – потому, наверное, и не герой. Но вообще — конечно, герой. И это наша общая Победа.

— Баку, в том числе современный — невероятно, до изумления красивый город.

— Зайти на чашку чаю в бакинское кафе — значит, получить по умолчанию полный набор всего, чем богаты: сухофрукты, орехи, пахлаву, варенье из инжира, варенье из арбуза, груши в меду; удивил гоз-люля — это кебаб из грецких орехов, с мёдом и на мангале. И как тут морде не треснуть? Обязательно треснет.

— Прикоснулся к истокам. Побывал на азербайджанском рынке не в Москве, а прямо в Баку. Знаменитые бакинские помидоры тут дешевле ровно в 10 раз. А вот зелененькое — это пророщенная пшеница, главный символ весны и праздника Навруз, который, собственно, вот-вот. Второй главный символ Навруза — крашеные яйца. Да и у нас ведь скоро светлое Христово Воскресение. Весна идёт, точно вам говорю. Весне дорогу!

— Мне очень понравился Баку. Это один из самых интересных городов — не в окрестностях, а вообще.

— А вот это здание — просто поразило. Это Центр Гейдара Алиева. Но дело не в этом, а в том, что это Заха Хадид. И это одно из самых интересных ее произведений, если не самое. И вообще, один из самых интересных образцов современной архитектуры в мире.

— В Азербайджанском отделении Россотрудничества стоит бюст Сергея Есенина работы студента местной академии художеств.

Лениных-азиатов я видал. Восточного Есенина встречаю впервые. В Россотрудничестве, кстати, очень много азербайджанских детей учат русский. Так что Есенин-азербайджанец — это даже хорошо, это даже как-то правильно.

— В Азербайджане много СМИ на русском, в том числе государственных. Далеко не вся азербайджанская молодежь говорит по-русски — даже в Баку. Но много русских школ и русских отделений в университетах. Например, русское отделение есть на журфаке Бакинского госуниверситета. Там же, в БГУ, работает Русский центр с отличной современной библиотекой и прекрасной Арзу-ханум во главе. А это значит что? Это значит, что мы не разучимся понимать друг друга. Потому что русский как был, так и остаётся средством, скрепляющим разные народы с общей судьбой, общим прошлым и, разумеется, общим будущим.

P.S. И что бы ни говорили, что бы ни делали политики, как бы ни направляли наши страны в русло вражды, мнение, видение простого человека, не замешанного в закулисных баталиях, всегда остается самым правильным.

С наступающим праздником весны, дорогие читатели!

Яна Мадатова

Minval.az