Невоспитанные люди есть во всех странах мира, считает председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он высказался против размещения в соцсетях материалов оскорбительного характера:

“Некоторые центры ведут работу в связи с этим. Нас беспокоит это. Никто не может запретить соцсети, поэтому азербайджанское общество надо просвещать. Людей, ведущих себя невоспитанно, нужно изолировать от социальных сетей. У этих видео много просмотров, но это не означает, что их поддерживают. Мы должны стараться, чтобы население было начеку, делало выводы. Плохо то, что при комментировании этих вопросов, они становятся еще популярнее. Если встанет вопрос о безопасности страны, следует незамедлительно принимать меры», — цитирует ее слова Репорт.

Minval.az