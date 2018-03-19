Далия Хадад из Беэр-Шевы (Израиль) вернулась на родину после задержания в бакинском аэропорту с чемоданом, в котором были обнаружены патроны, говорится в статье, опубликованной в The Jerusalem Post.

В чемодане Далии при въезде в страну было обнаружено несколько патронов от автоматической винтовки М16. Выяснилось, что чемодан принадлежит ее дочери, которая брала его на тренинги в Армии обороны Израиля. Далия приезжала в Баку на выходные, но в итоге осталась на 23 дня.

Хадад признала, что ей повезло, что она оказалась именно в Азербайджане — она подверглась штрафу, не могла покинуть страну, но имела возможность свободно передвигаться по городу, говорится в статье.

В статье отмечается, что в аналогичных случаях израильтян, задержанных за подобный вид нарушения в таких странах, как Египет, Индия и Таиланд, сажали в тюрьму.

«Мне повезло, что это случилось со мной в Азербайджане», — сказала она, добавив, что встретила здесь много хороших людей — как израильтян, так и местных жителей, которые ее очень поддержали.

Хадад сказала, что в Азербайджане к ней относились очень хорошо.

В материале отмечается, что скорое возвращение Далии Хадад на родину стало возможным благодаря усилиям посольства Израиля в Баку и властей Азербайджана, страны, с которой Израиль имеет хорошие отношения.

«Именно эти хорошие отношения позволили гражданке Израиля свободно оставаться в Азербайджане до завершения соответствующих процедур», — говорится в статье, отмечает Тренд.

В своем интервью израильским СМИ, Далия Хадад отметила, что несмотря на конфискацию паспорта в Баку,ей и ее мужу разрешили выезжать на прогулки по городу.

«Нам повезло, что местные граждане оказались очень милыми и любят Израиль, благодаря этому меня освободили из аэропорта», — сказала она.

Ее супруг Йоси – профессор и преподаватель в колледже Сами Шимон — написал в Facebook, что он никому не советует пользоваться чемоданами и сумками своих детей-военнослужащих. «Пули были найдены там, где мы не могли их увидеть, когда собирали вещи», — пояснил он.

Как рассказал глава консульского отдела израильского МИДа Эли Сисо, за последний год в разных странах были задержаны 18 граждан Израиля, в сумках которых были найдены патроны. Он призывает всех отправляющихся за рубеж тщательно проверять сумки. Особенно это касается людей, имеющих дело с оружием, и родственников военнослужащих.

Minval.az