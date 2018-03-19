В Баку пассажирка ударила кулаком водителя автобуса

Как передает Minval.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел сегодня утром в автобусе №79, двигавшемся по Тбилисскому проспекту.

Двое пассажиров стали требовать, чтобы водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора. Водитель ответил, что ждет зеленого сигнала светофора, однако пассажирка разозлилась и стала оскорблять водителя, после чего ударила его кулаком.

Затем спор продолжился на конечной остановке автобуса.

Как отметили в фирме «Xaliq Faiqoğlu», которой принадлежит этот автобусный маршрут, в связи с инцидентом будет сделано обращение в правоохранительные органы.

Minval.az