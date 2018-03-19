20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в некоторых местах туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем 14-19°, в Баку ночью 8-10°, днем 16-18° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

21 марта ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако к вечеру в некоторых местах возможны дожди, будет дуть северо-западный ветер, днем усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10°, днем 12-17°, в Баку ночью 8-10°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

22 марта ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть порывистый южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8°, днем 11-16°, в Баку ночью 6-8°, днем 14-16° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана 20 марта осадков в основном не ожидается, в некоторых местах будет туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 19-24°, в горах ночью 3-7°, днем 12-17° тепла.

21 марта осадков не ожидается, однако в некоторых местах возможны грозы, дожди, в горных районах – снег и град. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 19-24°, в горах ночью 2-5°, днем 12-17° тепла.

22 марта осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман, ветер западный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 19-24°, в горах ночью 2-5°, днем 12-17° тепла.

21-24 марта в некоторых районах ожидается усиление западного ветра.

Minval.az