Польша обсуждает возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

По информации издания, в Варшаве также обдумывают введение санкций в отношении Москвы, которые будут нацелены на российские компании и чиновников. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу начались еще на прошлой неделе, но решение откладывали до получения результатов президентских выборов в России.

Источники газеты сообщили, что, с точки зрения польского правительства, лучшим вариантом стали бы совместные действия против России на уровне ЕС. Если европейским правительствам не удастся согласовать единый ответ, Варшава может ввести собственные ограничительные меры против Москвы.

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