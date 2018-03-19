После соглашения Армении с Европейским союзом существенно осложнился вопрос о предоставлении убежища в европейских странах, который и до соглашения был усложнен. Со стороны европейских стран не принимаются никакие доказательства, связанные с ущербом в результате столкновения с несправедливостью, со здоровьем. Этому есть много причин. Во-первых, официальные лица Армении, члены правительства, которые очень привлекательно представляют Армению на официальных встречах за пределами страны, отмечают, что в стране нет проблем. Кроме того, одной из причин отказа в предоставлении убежища является то, что из Армении раньше много прибегали к подложным документам. И теперь соответствующие учреждения в европейских странах прекрасно знают, на какие хитрости идут армяне.

«Здесь не верят словам. Было время, если мужчина из Армении принес бы документ о беременности, эта бумага прошла бы, а сейчас здесь хорошо поняли, что армяне из Армении привезут любую бумагу, поэтому и не верят. Они не верят нашему слову, они верят куску бумаги», – сказал в беседе с Первым Информационным один из армян, находящихся в Бельгии, Ваагн Мурадян (по его желанию имя изменено).

Ваагн Мурадян девять лет назад, по его собственной формулировке, сбежал из Армении. У него был бизнес с одним из членов правительства в Армении, но возникли некоторые проблемы, после чего бизнес отобрали у Ваагна, лишили его всего. Дело дошло даже до угрозы жизни. Дважды было покушение на него, в результате чего он оказался в больнице. После выздоровления он просто сбежал из Армении в Бельгию и подал прошение о предоставлении убежища, но он все еще не может решить вопрос о своем статусе в Бельгии.

«Я приехал сюда, представил справку от врача о том, что после этих случаев я был в больнице, я представил справку о том, что мою собственность сожгли, предоставил информацию об этих людях, но мне не поверили. Здесь не поверили моим словам, они верят бумагам. А я не могу обратиться к людям, которые угрожают мне и сказать: «Дайте мне документ, что вы мне угрожали, сожгли мою собственность, чтобы мне поверили в Бельгии», – сказал Ваагн, добавив, что он 9 лет не может получить вид на жительство и по сей день находится в Бельгии на нелегальной основе.

«9 лет какими средствами обращаюсь, не получается. Эта страна признала меня инвалидом, принимает мои проблемы со здоровьем, но не дает вид на жительство.

Сейчас я живу здесь незаконно»,- сказал Ваагн Мурадян.

По словам Мурадяна, в последнее время армяне не часто обращаются к Бельгии для получения убежища, так как в случае отказа очень трудно найти незаконную работу на «черном рынке».

«В этой стране, в день, когда вы получите отказ, государство перестает предоставлять вам помощь. А в соседних странах, пока не выдворит человека за свои границы, продолжают оказывать финансовую помощь и медицинскую помощь. И потом там легче найти работу», – отметил он.

Несколько лет назад Гриша Вирабян, который получил политическое убежище в Бельгии, в беседе с Первым Информационным, затронув этот вопрос, сказал, что проблема убежища всегда была трудным вопросом.

«Наши власти в течение последних 15-20 лет всегда фальсифицировали выборы, осуществили 27 Октября, 1 Марта и 12 апреля. Все европейские страны, ЕС, Россия и США всегда поощряли эти власти, не позволили, чтобы народный голос дошел до места, не защищали борьбу людей. Это и способствовало тому, что люди часто хотят покинуть Армению и получить убежище в европейских странах», – отметил Вирабян.

Он отметил, что те, кто покинул Армению в последнее время, в основном обращаются по политическим мотивам, так как очень затруднилось получение убежища по основанию здоровья. Сейчас люди обращаются в европейские страны, представляя, что его преследуют в его стране, его права не защищаются судами, власти оставляют без ответа их письма-обращения.

«Что бы они ни сказали другого, будет отказано. Поэтому в основном обращаются по политическим мотивам. Я знаю человека, который сейчас просит убежища, который ранее работал в предвыборном штабе Сержа Саргсяна, но сейчас он принял вид серьезного оппозиционера и пытался получить убежище через эти взгляды», – сказал Вирабян, добавив, что все равно, для армян единственной надежной страной для получения убежища остается Бельгия, поскольку она является самой человеколюбивой страной в Европе.

По словам Вирабяна, в Европе есть много граждан, которые надеются получить убежище, но им отказали и они оказались в сложной ситуации. Они пытаются получить через посольства Армении в этих странах, через официальных лиц получить определенные гарантии, что у них не будет проблем, если они вернутся, но безрезультатно. Этим гражданам в большинстве случаев препятствуют именно сотрудники посольства.

Minval.az