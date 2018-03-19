Кандидат в президенты РФ и лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что избирательная модель в России может пойти по китайскому пути, где председатель КНР получил право править страной пожизненно.

«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30−40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал «Интерфаксу» итоги президентских выборов 18 марта 2018 года, согласно которым Владимир Путин переизбрался на пост главы государства.

Minval.az