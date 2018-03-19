В результате взрыва в четырехэтажном доме в центре Африна, очищенного от террористов YPG/PKK в рамках операции «Оливковая ветвь», по предварительным данным, погибли семь мирных жителей и четыре бойца Сирийской освободительной армии (СОА).

Сообщается, что взрыв прогремел накануне вечером в одном из домов в районе Ахмед Шавахи. Установленное террористами взрывное устройство сработало во время антитеррористического рейда бойцов СОА, отмечает Anadolu.

Взрыв нанес ущерб автомобилям и соседним домам.

В районе взрыва образовалась воронка глубиной до четырех метров.

Как сообщил житель Африна Насыр Фуад, мощный взрыв прогремел накануне ночью, в результате чего погибли два его племянника.

По его словам, террористы установили мины-ловушки во многих пустых домах в Африне.

«Террористы заминировали множество пустых домов в Африне. Гибель двух племянников сразила нашу семью. Нам пока даже не выдали их тела», — сказал Фуад.

Части ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии утром 18 марта очистили от террористов город Африн, а к вечеру того же дня взяли под полный контроль северные, восточные и западные районы региона. Шесть городов в районе Африн — Раджу, Бюльбюль, Шейх Хадид, Джиндерес и Мабатлы – очищены от боевиков YPG/PKK. Операция «Оливковая ветвь» по очистке сирийского района Африн от террористов PYD/PKK и ДЕАШ началась 20 января. Турецкая армия делает все возможное для минимизации ущерба мирному населению Африна. Режим Башара Асада в июле 2012 года сдал без боя Африн террористам PYD/PKK. После этого Африн превратился в один из активных центров террористической деятельности в регионе.