В Армении на фоне тяжелого социально-экономического положения усиливается агрессивная антироссийская риторика. Если раньше в Ереване обвиняли Москву во всех своих бедах, то теперь требуют от России поставлять вооружение в страну … бесплатно.

“Когда в Национальном Собрании Армении председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Константин Косачев заявил, что они сделали выводы после Апрельской войны и не продолжат поставлять оружие Азербайджану в прежних масштабах, он лгал, потому что поставка 100 единиц БТР-3 состоялась после апреля 2016 года”.

Об этом, как передает Minval.az, в беседе с Первым Информационным сказал разведчик, командир-основатель диверсионно-разведывательного отряда особого назначения Вова Варданов.

По его словам, Россию можно понять, потому что у нее есть определенные обязательства. «Если помните, французские корабли не были проданы, Россия получила штраф в 700 млн долларов, и сейчас не исключено, что если она нарушит свои договоренности, опять же заплатит большие деньги. В этом контексте, когда Косачев сказал, что в прежних масштабах больше не будут поставлять оружие Азербайджану, он лгал, потому что поставка 100 единиц БТР-3 состоялась после апреля 2016 года. Затем Косачев сказал, что обязательства необходимо выполнять. Это означает, что она даст и эти 100 БТР, и если в договоре есть тайные положения, в которых, скажем, прописано, что нужно дать еще 1000 БТР или танков Т-90, она все это даст. На сегодняшний день Россия нуждается в деньгах, и продаст все, что угодно, и скажет – по одному блоку наших тайных соглашений предусмотрено, что мы должны поставить 1000 танков Т-90, вот мы сейчас и поставляем», – пожаловался Варданов.

По его словам, Россия, “будучи союзником Армении, вынуждена делать подобные заявления, и мы, если настолько глупы, должны верить этим заявлениям”.

«Оружие на войне играет очень большую роль. Если прежде Россия предоставляла нам одну единицу «Точка У», а тюркам продавала 100 танков, то сейчас должна нам предоставить не одну, а 100 единиц, а не продавать. Неправильно, что мы покупаем оружие в долг, за счет кредита, и этот долг останется на наших детях. Наш союзник Россия должна понять, что у нас небольшая территория, и при помощи бронетехники сформированная тюркская армия может с двух сторон прорвать Армению. Для того, чтобы остановить это, нам нужна колоссальная сила. Если Россия – наш союзник, то не должна желать, чтобы нас потопили. Мы в этом регионе – главный бастион России. А, значит, господа русские, сделайте так, чтобы нас невозможно было захватить, немного пораскиньте мозгами и поймите, что если мы будем бедны и голодны, но вооружены, это вам не принесет пользы, не грабьте нас», — посетовал Ворданов.

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