Владимир Путин, лидирующий в президентской гонке после обработки двух третей голосов, рассказал о возможном изменении в составе правительства.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как надо сделать. Основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации», — отметил действующий глава государства.

Отвечая на вопрос о возможной смене премьер-министра, может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, Путин заявил: «Я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов».