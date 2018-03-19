Нацсовет по телерадиовещанию (НСТР) прокомментировал выступление телеведущего Заура Бахшалиева в банном халате в ходе транслируемой на телеканале ATV его авторской передачи “ZAURla GÜNAYdın”.

Как сообщил “Report” завотделом экспертизы, программирования и аналитики НСТР Тевеккюль Дадашев, часть передачи, столь обсуждаемая в соцсетях, было шоу, и поэтому в данном случае не может идти речи о серьезном беспокойстве ни с законодательной, ни с моральной точек зрения.

По его словам, в компетенции Нацсовета отслеживание конкретных фактов нарушения законодательства в эфире, фактов, идущих вразрез национальным духовным и моральным ценностям, а также иные серьезные негативные тенденции, вызывающие общественное беспокойство: «В этом контексте держатся в поле зрения все процессы, постоянно проводятся мониторинги телеэфиров. Общественность осведомлена обо всех выявленных в телеэфирах недостатках и проводимых в этой связи мероприятиях. Однако это вовсе не значит, что мы должны незамедлительно жестко реагировать на эксперимент, предпринятый в шоу-передаче ради шоу, это может привести к ненужной напряженности среди телевещателей. Поэтому еще раз отметим, что бурно обсуждаемое в соцсетях происходящее в эфире транслируемой на канале ATV передачи “Zaurla günaydın” всего лишь шоу, и мы не усматриваем здесь какого-либо серьезного нарушения законодательства и морально-этических норм. Тем не менее, заслуживает всяческой похвалы тщательное отслеживание интернет-медиа и соцсетями происходящего в телеэфирах, и этот фактор должен быть учтен вещателями в их деятельности”.

Minval.az