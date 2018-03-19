В Бинагадинском районе города Баку обрушилось здание по адресу: ул. 3 Мадан, 101. Сообщается, что это было находящееся в аварийном состоянии здание столовой, принадлежащей ранее Государственной нефтяной компании.

Здание обрушилось 18 марта около 13:00.

Как отмечают очевидцы, во время обрушения здания рядом играли в футбол дети, однако по счастливой случайности никто не пострадал. Под обвалами остались припаркованные рядом с зданием автомобили, которым нанес серьезный ущерб.

По словам местных жителей, в смежном здании проживала семья, которая была переселена в целях безопасности. Об этом информирует интернет-сайт Virtualaz.org.

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