Неизвестные забросали бутылками с «коктейлем Молотова» здание посольства Турции в Копенгагене.
Как передает Анадолу, об этом сказал журналистам представитель датской полиции Торбен Мадсен.
По его словам, инцидент произошел в 02:55.
Сотрудники полиции предпочли принять участие в тушении пожара и не преследовать нападавших.
Предположительно, бутылками с зажигательной смесью здание посольства забросали четыре человека.
В результате инцидента никто не пострадал, зданию посольства нанесен ущерб.
По факту проводится расследование.
Посольство пока никак не комментирует инцидент, в районе здания дипмиссии усилены меры безопасности.
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