Неизвестные забросали бутылками с «коктейлем Молотова» здание посольства Турции в Копенгагене.

Как передает Анадолу, об этом сказал журналистам представитель датской полиции Торбен Мадсен.

По его словам, инцидент произошел в 02:55.

Сотрудники полиции предпочли принять участие в тушении пожара и не преследовать нападавших.

Предположительно, бутылками с зажигательной смесью здание посольства забросали четыре человека.

В результате инцидента никто не пострадал, зданию посольства нанесен ущерб.

По факту проводится расследование.

Посольство пока никак не комментирует инцидент, в районе здания дипмиссии усилены меры безопасности.

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