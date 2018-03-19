Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили обновленную версию приложения, добавив в него несколько дополнительных функций.

Теперь пользователи смартфонов на платформе Android смогут добавлять описание для группы, которое будет видно новым участникам группы через ссылку-приглашение. Также появился поиск среди участников группы, который находится непосредственно в информации о ней, сообщает NewInform.

Кроме того, появилась возможность легко и быстро переключаться между голосовым и видеовызовом прямо во время разговора. Для этого необходимо нажать на значок «Видео» во время беседы.

Ранее сообщалось о других обновлениях. К примеру, сейчас удалить сообщение в мессенджере можно будет в течение 68 минут после публикации.

Minval.az