19 марта в Баку началось празднование общенационального праздника Новруз.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в торжествах принимает участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства и его супруга Мехрибан Алиева пришли на площадь перед Девичьей башней.

На площади танцевали дети в национальных костюмах. В исполнении мастеров искусств звучали песни, воспевающие весну, Азербайджан, создающие праздничное настроение у участников.

Девушка-Весна преподнесла президенту Азербайджана праздничную хончу.

На крепостных стенах Ичеришехер и на площади как напоминание о древней истории Азербайджана выстроились воины, вооруженные мечами и щитами.

Мудрый Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы Новруз байрамы принес азербайджанскому народу достаток и изобилие.

Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.

Глава государства выступил на праздничном веселье с речью.

Праздничное торжество продолжается в Приморском национальном парке.

Minval.az