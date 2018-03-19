19 марта в Баку началось празднование общенационального праздника Новруз.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в торжествах принимает участие президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Глава государства и его супруга Мехрибан Алиева пришли на площадь перед Девичьей башней.
На площади танцевали дети в национальных костюмах. В исполнении мастеров искусств звучали песни, воспевающие весну, Азербайджан, создающие праздничное настроение у участников.
Девушка-Весна преподнесла президенту Азербайджана праздничную хончу.
На крепостных стенах Ичеришехер и на площади как напоминание о древней истории Азербайджана выстроились воины, вооруженные мечами и щитами.
Мудрый Деде Горгуд дал свое благословение, пожелав, чтобы Новруз байрамы принес азербайджанскому народу достаток и изобилие.
Президент Ильхам Алиев зажег костер Новруза.
Глава государства выступил на праздничном веселье с речью.
Праздничное торжество продолжается в Приморском национальном парке.
Minval.az