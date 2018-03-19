Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах,

«Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.

Эта победа свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого Вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа.

Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства. Отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения. Хочу особо отметить Ваш личный вклад в расширение этих отношений, азербайджано-российского всестороннего сотрудничества и взаимодействия в целом.

Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az