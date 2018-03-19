Действующий глава государства Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней.

Как передает РИА Новости, это следует из данных ЦИК.

Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году. При этом Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей — за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых и тех, кто не пришел на выборы.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набирает 11,79%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,66%. Телеведущая Ксения Собчак получает 1,67% голосов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский — 1,04%, Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68%, Сергей Бабурин — 0,65%.

Путина уже поздравили с переизбранием некоторые мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, кубинского лидера Рауля Кастро и президента Сербии Александра Вучича.

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